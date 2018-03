Jannette's ex ontvoerde haar dochters: "Het maakt je kapot"

ZANDVOORT - Het leven van Jannette Keur wordt nooit meer wat het geweest is. Al vijftien jaar lang wacht zij op haar dochters die door hun vader zijn ontvoerd naar Egypte. Thuis in Zandvoort staat haar leven sinds 2003 een stil.

Amber en Yasmin zijn 2 en 6 jaar oud als zij met hun vader een paar weken naar zijn geboorteland Egypte gaan. Hun moeder Jannette wacht in Nederland tot ze weer thuis zijn, maar de meisjes komen nooit terug. Vader Chalid besluit ze in Egypte te houden. Jannette: "Het was verschrikkelijk. Hij belde midden in de nacht om te zeggen dat hij de meiden niet meer terug naar Nederland zou brengen. Je schrikt je dood, er is totale paniek, je weet niet wat je moet doen."

Alles geprobeerd

Jannette ontmoet de Egyptische Chalid in 1988 in Haarlem, waar hij in een shoarmazaak werkt. Vanaf het begin is hun relatie slecht. Toch krijgt Jannette drie kinderen met hem. In 1989 wordt zoon Eslem geboren. Later volgen Yasmin en Amber. Na de geboorte van de jongste hakt Jannette de knoop door en verlaat Chalid. Zij doet haar best om het contact met hem goed te houden, vooral omdat ze haar kinderen niet hun vader wil ontzeggen. Als Chalid dan ook vraagt of hij zijn kinderen mee mag nemen op vakantie, vindt zij dat ze dat niet kan weigeren. Eslem wil niet mee, dus Chalid vertrekt met alleen zijn dochters.

Jannette blijft achter in Zandvoort met Eslem. Dan heeft ze nog geen idee dat zij haar dochters niet meer terug zal krijgen. "Ik heb alles geprobeerd, rechtszaken gewonnen in Egypte en in Nederland. Officieel mag ik ze verzorgen in Egypte, maar dan moet de vader wel toestemming geven en dat deed hij niet. Het maakte uiteindelijk allemaal niets uit."

Alle deuren op slot

Jannette ziet en spreekt haar dochters jarenlang nauwelijks. Er gaan jaren voorbij dat er helemaal geen contact is, maar ze mocht ze een paar keer bezoeken. "Dan was ik daar en dan gingen alle deuren op slot. Ik mocht niet alleen met ze zijn, er was altijd familie bij. Die hielden alles in de gaten. Zo bracht ik dan een paar uur met ze door. Ze vervreemdden van me. De jongste kende me nauwelijks. En ik moest dan op een gegeven moment ook weer terug naar Nederland natuurlijk. Verschrikkelijk."

Uiteindelijk biedt Facebook uitkomst. Jannette heeft na jaren weer contact met haar meiden en ze vragen of hun moeder langs komt. De blijdschap is groot en in november bezoekt Jannette ze weer. Inmiddels zijn ze 20 en 16. Jannette straalt nog steeds als ze eraan terugdenkt. "Het was fantastisch. We omhelsden elkaar en lieten elkaar niet meer los. Het was heel gelukzalig."

Misschien heb ik wel levenslang

Terug in Nederland gebeurt er twee maanden later iets dat ze nooit had verwacht. Haar oudste dochter belt: "Mam, we zijn in de buurt." Jannette kan haar geluk niet op, maar dan blijkt dat haar dochters haar niet willen zien. Samen met hun vader zijn ze naar Nederland gekomen, maar Chalid is meteen opgepakt omdat er een internationaal arrestatiebevel tegen hem is.

De meiden logeren bij Egyptische familie. Jannette is ervan overtuigd dat ze zijn gehersenspoeld. De teleurstelling en wanhoop zijn groot. "Hoe kan het nou, we hadden het twee maanden daarvoor zo goed, het was zo leuk."

Via de kinderbescherming en de rechter probeert Jannette een ontmoeting af te dwingen. Maar alle instanties laten het in haar ogen afweten. Tot 7 mei mag zij in ieder geval haar dochters niet zien. Hierna probeert ze het opnieuw. Jannette wil de hoop niet opgeven, maar inmiddels wordt dat wel steeds moeilijker. "Ik heb altijd de hoop gehad dat ze als ze volwassen waren mij zouden opzoeken, maar nu weet ik het niet meer. Vijftien jaar lang zet je je leven in de wacht. En dan denk je: 'nu is het afgelopen'. maar misschien heb ik wel levenslang."