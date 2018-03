Deel dit artikel:











Jubileumconcert Marco Bakker in Grote Kerk Beverwijk Foto: ANP

BEVERWIJK - Marco Bakker viert zijn tachtigste verjaardag en zijn 55-jarig jubileum als operazanger vrijdag 23 maart met een concert in de Grote Kerk van zijn woonplaats Beverwijk. Bakker is geboren en getogen in Beverwijk.

Aan het concert, dat om 20.00 uur begint, zullen Henk Poort en Ernst Daniël Smid meewerken. Met Poort en Smid vormt Bakker 'De Drie Baritons.' De drie vieren die avond een derde jubileum. Lees ook: Marco Bakker krijgt eigen straat Het is 25 jaar dat ze een trio vormen. Er treedt een keur aan artiesten op, onder wie operazangeres Miranda van Kralingen en de plaatselijke gitaarvirtuoos Serge Héman, het Gelders opera en operettegezelschap en saxofonist Henk van Twillert. De avond wordt gepresenteerd door Hans van Willigenburg.