Bioscoopfilm stuurt scholieren Julianadorp de natuur in

JULIANADORP - Leerlingen van het Juniorcollege worden de komende weken opgeleid tot natuurfilmers. Ze gaan, geïnspireerd door de bioscoopfilm De Wilde Stad, in hun eigen buurt op zoek naar mooie natuur. Als ze hun best doen, wordt hun filmpje ook vertoond in de bios.

De Wilde Stad ging op 1 maart in première en laat zien dat de natuur dichterbij is dan je denkt. Het laat de onzichtbare natuur zien van de stad Amsterdam. Leerlingen in Den Helder en Julianadorp gaan lokale versies maken, korte filmpjes van 90 seconden. De dertien mooiste video's worden vertoond in cinema Zevenskoop.

Oneindige natuur

"Dit is echt een fantastisch onderwerp. Precies ons thema: 'haal die mensen van de bank'", vertelt Marcel Wijnalda van de Helderse Vallei, begeleider van de kinderen. "Het laat ze ontdekken hoe mooi de natuur dicht bij huis is. De natuur is inspirerend: hoe meer je kijkt, des te meer je ziet. En je verwondert je steeds meer, want het is oneindig."

'Het was net zo leuk'

De leerlingen zoeken 'The Big Five' in hun eigen omgeving. Gewapend met een verrekijker en natuurlijk hun mobiel gaan ze op safari. "Ik maak een foto van een eend. Maar wat is het verschil met een meerkoet?", vraagt een jongen zich af. Vooral de combinatie van natuur en filmen bevalt ze goed. "Ahhhh...het was net zo leuk.", zegt een andere jongen als de tijd er op zit en ze weer naar binnen moeten.

Ook de leerlingen van Lyceum aan Zee in Den Helder doen aan het project mee. Begin april wordt duidelijk welke groep het mooiste filmpje heeft gemaakt.