Deel dit artikel:











Alkmaar krijgt centrale rol in nieuwe thrillerserie: figuranten gezocht Foto: Alkmaar Prachtstad / Endemol Shine

ALKMAAR - Televisieproductiebedrijf Endemol Shine is op zoek naar figuranten voor de thrillerserie LOIS. De serie is gebaseerd op de boeken van bestsellerauteur Simone van der Vlugt en speelt zich gotendeels af in Alkmaar.

Endemol Shine wil een "feestelijke sfeer" creëren op de Vismarkt in Alkmaar op 27 maart. "We zoeken zoveel mogelijk mensen die zin hebben in een leuke avond uit! Ervaar samen met vrienden en familie de sfeer op een grote filmset, dan zorgen wij voor hapjes en drankjes", meldt het productiebedrijf. Lees ook: Thriller over steekpartijen Alkmaar Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Endemol Shine. Mensen die niet op 27 maart kunnen, maar wel interesse hebben om een andere keer mee te doen, mogen zich ook melden. Simone van der Vlugt schreef meerdere boeken waarin de Alkmaarse rechercheur Lois Elzinga de hoofdpersoon is. De schrijfster woont met haar man en kinderen zelf ook in de stad.