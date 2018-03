Ontwerper van sportcomplex aangeslagen door brand: "Dit doet pijn"

ALKMAAR - Het voormalig AZ-sportcomplex 't Lood in Alkmaar werd vannacht volledig verwoest door een felle brand. En dat nieuws hakt erin. Niet alleen bij de eigenaar van het pand, maar ook bij de architect die het gebouw ruim 11 jaar geleden ontwierp: "Dit doet pijn."

Max van Huut ontwierp het gebouw in opdracht van toenmalig AZ-voorzitter Dirk Scheringa. "Hij wilde daar niet zo maar een blokkendoos neerzetten, maar echt iets met dynamiek, met uitstraling", beschrijft Van Huut het idee achter het sportcomplex. Hij is enorm aangeslagen door het nieuws. "Dit zijn toch onze 'ontwerpkinderen'. Dat doet wel pijn als je ziet dat er nauwelijks iets van over is", zegt de architect die ook het hoofdkantoor van de ING in Amsterdam heeft ontworpen.

Lees ook: In beeld: Ravage na grote brand in voormalig sportcomplex Alkmaar

"Het is natuurlijk een ramp, heel ernstig dit. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen is het belangrijkste van deze tragedie", benadrukt Van Huut. Toch zijn ze op het architectenbureau van Alberts en Van Huut enorm geschrokken van het nieuws, waar ze vanochtend mee werden geconfronteerd. "Het is niet alleen materie, er zit ook een stuk energie in, het is heel jammer", beschrijft hij het overheersende gevoel.

Lees ook: Grote brand verwoest voormalig sportcomplex in Alkmaar

De brand ontstond vannacht rond 01.00 uur en al snel schoten de vlammen uit het dak. Het pand bleek niet meer te redden. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Er wordt gesproken over kortsluiting, maar dat kan nog niet bevestigd worden.