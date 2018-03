Polderbaan Schiphol drie weken dicht voor groot onderhoud

SCHIPHOL - Vanaf zondagavond 25 maart gaat de Polderbaan van Schiphol drie weken dicht voor onderhoud. Tot met en met 15 april zullen landende en startende vliegtuigen voornamelijk van drie andere banen gebruik moeten maken, met meer hinder als gevolg.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Polderbaan bij Vijfhuizen is samen met de Kaagbaan de meest gebruikte start- en landingsbaan van Schiphol. Met de sluiting van de baan zullen omwonenden van de Buitenveldertbaan, Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan zich die drie weken schrap moeten zetten voor meer vliegbewegingen en geluidshinder.

Tijdens het grote onderhoud worden onder andere de verlichting en het asfalt van de baan gerepareerd. Een van de taxibanen die naar de Polderbaan leidt, wordt ook aangepakt.

Wereldtop

Alle start- en landingsbanen van Schiphol worden van tijd tot tijd gesloten voor onderhoud. In 2014 was de Polderbaan maar liefst zes weken dicht. Toen werd er niet alleen groot onderhoud gepleegd, maar werden er voorafgaand de werkzaamheden tientallen vliegtuigen op geparkeerd van wereldleiders die naar Den Haag kwamen voor de nucleaire NSS-top.

Air Force One

De regeringskisten van onder meer de leiders van Zuid-Korea, Japan en Canada stonden toen bijelkaar op baan 18R/36L, de formele naam van de Polderbaan. Toenmalig president Obama was ook op de top, maar die mocht zijn Air Force One naast de Kaagbaan parkeren waar hij kon overstappen op zijn helikopter Marine One.

In 2021 is de Polderbaan weer aan de beurt voor een nog grotere onderhoudsklus.