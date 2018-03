Deel dit artikel:











Woningbrand in Den Helder Foto: Inter Visual Studio / GLOCALmedia Foto: Inter Visual Studio / GLOCALmedia

DEN HELDER - In een woning aan de Schokkerstraat in Den Helder woedde vanochtend een brand. De brand is inmiddels onder controle.

Alle personen in de woning hebben het pand kunnen verlaten. Ze werden door ambulancemedewerkers gecontroleerd. Er is niemand gewond geraakt.