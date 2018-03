Grote kans op sneeuw in het weekend

NOORD-HOLLAND - De 'Russische Beer' is nog maar net vertrokken of een nieuw koufront nadert de provincie alweer. Aankomend weekend daalt het kwik opnieuw onder het vriespunt en er bestaat zelfs een flinke kans dat het gaat sneeuwen.

Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser trekt er in de nacht van vrijdag op zaterdag een sneeuwfront over het land dat ook onze provincie met een wit laagje gaat bedekken. "Zaterdagochtend worden we waarschijnlijk wakker in een wit landschap en zou er zomaar een sneeuwbal gegooid kunnen worden", aldus Visser. Overdag blijft de temperatuur rond het vriespunt steken. De meeste sneeuw zal waarschijnlijk in het zuiden vallen.

De koukleumen hoeven niet lang te vrezen, want vanaf zondag stijgt de temperatuur weer tot 5 graden boven het vriespunt. Na het weekend is het een stuk minder koud, maar wordt het weer een stuk wisselvalliger.

Volgens Jan Visser past het weertype bij de overgangsmaand maart. "Het kan nog alle kanten op de aankomende weken", vertelde Visser.