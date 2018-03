Deel dit artikel:











In beeld: Ravage na grote brand in voormalig sportcomplex Alkmaar Foto: NH Nieuws / Bart van Zutphen Foto: NH Nieuws / Bart van Zutphen Foto: Bart van Zutphen / NH Nieuws Foto: Bart van Zutphen / NH Nieuws Foto: Bart van Zutphen / NH Nieuws Foto: NH Nieuws / Bart van Zutphen Foto: NH Nieuws / Bart van Zutphen Foto: NH Nieuws / Bart van Zutphen

ALKMAAR - Bij daglicht is goed te zien hoe groot de ravage is die ontstond na een uitslaande brand die vannacht woedde op het voormalig sportcomplex 't Lood. De brand ontstond even na 01.00 uur en omdat al snel duidelijk werd dat er niets meer te redden was, besloot de brandweer het pand gecontroleerd te laten afbranden.

Wat nog rest zijn de contouren van een pand dat ooit fungeerde als het trainingscentrum van voetbalclub AZ. Aan de onderkant de kleedkamers en de douches, bovenin bevonden zich ruimtes die vandaag de dag nog dienst deden als flexwoningen voor Poolse arbeiders. Het zou gaan om zeven werknemers die het pand bewoonden. Niemand raakte gewond. Alle mensen die tijdens het uitbreken van de brand in het gebouw aanwezig waren, zijn op tijd in veiligheid gebracht. Lees ook: Grote brand verwoest voormalig sportcomplex in Alkmaar De aangrenzende voetbalvelden, die gebruikt worden door voetbalvereniging Flamingo's 64, hebben geen schade opgelopen. Wel is door de brand een probleem ontstaan met de stroomtoevoer. Daardoor is het onzeker of de lichtmasten aankunnen en of er vanavond getraind kan worden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Wat er met het overgebleven pand gaat gebeuren, is eveneens onduidelijk.