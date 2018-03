Bergense markt verkozen tot 'Beste Markt van Nederland'

BERGEN - De weekmarkt van Bergen rondom de Ruïnekerk is gekozen tot de 'Beste Markt van Nederland' in de categorie kleine markten. Uit handen van ceremoniemeester Jörgen Raymann werd de prijs met luid gejuich ontvangen.

De Beverwijkse markt op de Breemarkt kwam in de categorie grote markten net niet als winnaar uit de bus. Ze werden verslagen door de grote markt in Den Haag. De jury van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel, die de markten de laatste maanden regelmatig inspecteerde, roemt de toegankelijkheid van de Beverwijkse markt sinds de renovatie van de Breestraat. Ook is er lof voor de spreiding van de diverse marktkramen en de diversiteit van wat er wordt aangeboden.

Om de kwaliteit van de Beverwijkse markt te beoordelen, kwam een ploeg van keurders eind januari langs. De inspecteurs keken onder meer naar de diversiteit in het aanbod op de markt, de promotie en onderlinge samenwerking.