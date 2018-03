Deel dit artikel:











Veertien patiënten overleden bij onderzoek AMC Amsterdam Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Een medische studie onder leiding van het AMC in Amsterdam onder patiënten met galwegkanker is in 2016 gestopt, omdat veertien deelnemers tijdens het onderzoek zijn overleden. Het AMC informeerde de inspectie niet over de resultaten.

Het aantal sterfgevallen tijdens de studie was veel hoger dan verwacht, meldt het AD. 54 kankerpatiënten die wachtten op een leveroperatie werden onderzocht. Daarbij vergeleken onderzoekers twee methoden om overtollig gal af te voeren uit de lever. Na de operatie werden patiënten gevolgd. Het onderzoek werd ook uitgevoerd in Groningen, Maastricht en Rotterdam. Verbaasd

"Het onderzoek was niet gericht op sterfgevallen, maar op complicaties, zoals infecties en verstopping van het buisje", zegt professor Thomas van Gulik, chirurg bij het AMC tegen de krant. "Toen we het grote aantal sterfgevallen bij de ene methode zagen, waren we ontzettend verbaasd en hebben we het onderzoek stopgezet."