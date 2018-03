NOORD-HOLLAND - Het KNMI heeft deze ochtend voor onze hele provincie code geel afgegeven vanwege dichte mist.

"Er komen mistbanken voor, die plaatselijk verkeersbelemmerend zijn", waarschuwt het KNMI.

Weggebruikers zullen in de spits goed op moeten letten want het duurt vermoedelijk tot in de loop van de ochtend totdat de mist verdwijnt.