Grote brand verwoest wooncomplex Alkmaar: vlammen slaan metershoog uit het pand

ALKMAAR - In een wooncomplex aan de Loodpolderweg in Alkmaar woedt een grote brand. Het gaat om het zogeheten 't Lood, waar tegenwoordig mensen wonen en vroeger diende als sportcomplex. Er komt veel rook vrij en de vlammen slaan metershoog uit het complex.

De brand brak even na 01.00 uur uit, meldt de Veiligheidsregio. Toen de brandweer aankwam bij het complex dat door AZ voorheen werd gebruikt voor de jeugd, was er al niemand meer binnen. Er zijn volgens de Veiligheidsregio geen gewonden gevallen.

Rook

De brandweer laat het pand gecontroleerd uitbranden, even voor 3.30 uur kwam de melding dat het vuur onder controle is. Wel is de brandweer nog uren bezig met nablussen. Het advies is om vooral niet te dicht in de buurt te komen.

Er komt nog altijd veel rook vrij, twittert de Veiligheidsregio. Om er beter bij te kunnen, is het brandende gebouw met een sloopkraan uit elkaar gehaald.

Een ooggetuige vertelt aan NH Nieuws dat een persoon zichzelf heeft laten nakijken door ambulancepersoneel na het inademen van rook. Die persoon is voor alle zekerheid voor verdere controle naar het ziekenhuis gegaan.