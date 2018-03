Primeur voor Andijk: eerste stille tocht van Nederland tegen laagvliegroutes

ANDIJK - Tientallen mensen liepen vanavond mee in een stille tocht tegen de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad. En daarmee heeft Andijk de primeur te pakken. Alle andere actiegroepen uit het oosten en noorden van Nederland zullen volgen met stille tochten.

Met grote spandoeken liepen de actievoerders vanavond door het dorp. "We zijn fel tegen vliegverkeer hier en daarom lopen we mee", vertelt een mevrouw. "Ze moeten in Den Haag eens nadenken dat er ook mensen zijn die van rust houden, daarom wonen we hier en willen we geen vliegtuigen."

Al maanden maken inwoners van West-Friesland zich zorgen over het te verwachten vliegverkeer zodra vliegveld Lelystad wordt geopend. Dit staat nu gepland voor 2020.

De vliegtuigen zullen dan op 1800 meter boven Andijk gaan stijgen tot de hoogte van vliegroutes van Schiphol. De mensen vrezen dan dat het dan gedaan is met de rust. Ook maken ze zich zorgen over de natuur.

Bij de stille tocht waren vanavond ook raadsleden van Koggenland (Jim Mollet) en Enkhuizen (Piet Mazereeuw) die uit solidariteit met de Andijkers meeliepen.

Het grote spandoek dat door de mensen voorop in de stille tocht gedragen werd, gaat het hele land door en zal bij alle stille tochten tegen de laagvliegroutes te zien zijn.