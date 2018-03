Deel dit artikel:











Zak met kleding gevonden bij zoektocht naar vermiste Sabrina Oosterbeek Foto: Politie

AMSTERDAM - (AT5) De politie in Amsterdam heeft gisteren bij de zoektocht naar het lichaam van Sabrina Oosterbeek een zak met kleding gevonden. Het is nog niet duidelijk of de kleren iets met de zaak te maken hebben.

Dat meldde de politie vanavond in het programma Opsporing Verzocht. De zak wordt onderzocht, maar Sabrina is nog steeds spoorloos. De 30-jarige vrouw ging vorig jaar op 8 maart haar fiets verkopen en kwam nooit meer thuis. Lees ook: 'Sjonny W. mogelijk seriemoordenaar' De enige verdachte in de zaak, de 44-jarige Sjonny W., heeft verklaard dat hij op de avond van haar verdwijning met Sabrina drugs heeft gebruikt en seks met haar heeft gehad. Ook heeft hij toegegeven haar fiets te hebben verkocht. Sjonny wordt niet alleen verdacht van de moord op Sabrina, de politie verdenkt hem ervan nog twee andere vrouwen te hebben vermoord. Lees ook: Amsterdammer (44) aangehouden in onderzoek naar vermiste Sabrina Oosterbeek Speurhonden

Hoewel Sjonny al in juni vorig jaar werd aangehouden, is het lichaam van Sabrina nog steeds niet gevonden. Omdat de politie het vermoeden heeft dat ze in of rond de Gaasperplas is gedumpt, gingen agenten daar gisteren met een speurhond op zoek.