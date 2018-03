Deel dit artikel:











Dit is de kleinste school van Noord-Holland

ZUIDSCHERMER - Met een leerlingenbestand van 25 kinderen is de Sint Michaelschool in Zuidschermer de kleinste school van de provincie. Gisteren maakte het kabinet bekend dat er twintig miljoen extra gaat naar kleine scholen. Dat geld kunnen ze in Zuidschermer goed gebruiken.

De directeur van de kleinste school zegt dat hij vooral geld nodig heeft voor tablets. "Op een kleine school met één leerkracht de aandacht verdelen over vier verschillende groepen. Kinderen moeten veel zelfstandig werken, en dan moet de apparatuur wel optimaal werken." Voordelen

Op de Sint Michaelschool zitten groep vijf, zes, zeven en acht samen in een lokaaltje. "Mijn vrouw werkt in Hoorn op een school. En die heeft meer kinderen in haar klas, dan ik hier op mijn hele school heb", vertelt de directeur lachend. Lees ook: Goed nieuws voor kleine scholen: extra geld van kabinet Een kleine school heeft ook zo zijn voordelen, vertelt een moeder. "Van de peuterspeelzaal naar klassen van dertig kinderen zag ik niet zo zitten voor mijn zoon. Ik denk dat die dan nog meer overprikkeld zou worden dan dat 'ie nu al kan zijn in een kleine klas."