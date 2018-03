Deel dit artikel:











Bewoners wanhopig om mogelijke huisuitzetting: "Laat menselijkheid boven regels prevaleren" Foto: NH Nieuws / Daphne Jacobson

VELSEN-NOORD - Hans Primowees is de wanhoop nabij. Al ruim tien jaar woont hij bij zijn werkloods op een industrieterrein aan de Eendrachtsstraat in Velsen-Noord; iets wat altijd gedoogd werd door de gemeente. Totdat hij vorige week ineens een brief ontving.

De gemeente laat weten volgende week te gaan controleren en te gaan handhaven als blijkt dat de loodsen bewoond worden. En dat terwijl al jaren bekend is dat Hans en zijn buren hier wonen. "Ik heb me indertijd ingeschreven in de gemeente Velsen. En ik krijg keurig mijn verkiezingspapieren hier. Ik word opgeroepen als mijn rijbewijs verloopt!" Veiligheid

Volgens de gemeente wordt er in eerste instantie gecontroleerd vanwege de veiligheid. Maar Hans en de buren vrezen op straat te worden gezet. Ze weten niet hoe ze op hun leeftijd ooit nog een andere woning zouden moeten vinden. "Laat de menselijkheid boven de regels prevaleren. Ik denk dat dat in dit geval voor iedereen het leukste is", aldus Hans.