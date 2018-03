Deel dit artikel:











Grote stroomstoring in 't Gooi, duizenden huishoudens in het donker Foto: NH Nieuws

MUIDERBERG/NAARDEN - In een groot deel van 't Gooi is de stroom uitgevallen. In Muiderberg en Naarden viel in een kleine 3.500 huizen de elektriciteit uit.

Netbeheerder Liander heeft de stroom omgeleid, waardoor 1.800 huizen momenteel nog zonder stroom zitten. Op straat is het donker, omdat ook alle straatverlichting uit is. "Het is helemaal donker hier", zegt een buurtbewoner. De storing begon rond 20.00 uur. Naar verwachting zal er rond een uur of 22.00 weer stroom zijn. Bejaardentehuis

De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend. Liander heeft laten weten dat er een monteur onderweg is. Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt voor ondersteuning. Zo is de brandweer richting het bejaardetehuis aan het Kocherplantsoen gegaan in Muiderberg.