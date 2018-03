Deel dit artikel:











Juffen, meesters en leerlingen zitten niet te wachten op de staking: "Thuis heb ik alleen mijn broer"

HAARLEM - Morgen gaan de leraren in het basisonderwijs wederom staken. Voor de juffen en meesters is het geen makkelijke keuze. "Ik heb zelfs heel erg pijn in mijn buik gehad", zegt juf Patricia Pijloo tegen haar klas op basisschool De Talenten in Haarlem.

Ze gaf vandaag les over staken. "We doen het zeker niet om jullie te pesten. Ik heb zelfs heel erg pijn in m'n buik gehad", zegt ze tegen de klas. Een kind vraagt wat ze wil bereiken met de staking. "We willen dat ons salaris net zo eerlijk is als dat van een docent in het voortgezet onderwijs." Lees ook: Morgen grote lerarenstaking: hier kun je met je kind terecht Juf Patricia maakt het duidelijk dat ze niet voor haar lol staakt en liever voor de klas staat. "Maar het is nodig", zegt ze. "Eigenlijk vind ik dat we de kinderen les moeten geven." Op de vraag wie van de kinderen het een goed idee vindt dat hun leraren staken, gaan bijna alle vingers omhoog. Maar een enkeling wil liever niet thuis zitten. "School is een plek die ik heel leuk vind", zegt een leerling. "Ik zie m'n vrienden en thuis heb ik alleen m'n broer."