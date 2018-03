Wereldberoemde oorlogspianist uit Syrië brengt boek uit: "Muziek brengt liefde aan het leven"

AMSTERDAM - Ayham Ahmand werd wereldwijd bekend door zijn video die hij opnam in Yarmouk in Syrië. Tussen de gebombardeerde huizen en het puin speelde hij op zijn piano en kreeg daarmee miljoenen views. Het beeld werd symbool voor de immense verwoesting in Syrië en de onbedwingbare levenskracht van mensen.

Ahmad onderging hetzelfde lot als duizenden anderen vluchtelingen. Nadat IS-strijders zijn piano hadden vernietigd, vluchtte hij: over land en over zee. Zijn vrouw en familie moest hij achterlaten. De muziek is zijn redding en troost geweest. "Muziek is een universele taal, het brengt liefde aan het leven", legt hij uit voor de camera van NH Nieuws.

Inmiddels woont Ayham in Duitsland, maar dit weekend was hij in Amsterdam om zijn boek De Pianist Van Yarmouk te presenteren. Ayham: "Het boek gaat over het lijden van de bewoners van Yarmouk. Ik heb gesproken met mensen die werden onderdrukt door IS en met kinderen die honger leden in de stad Ghouta."

Zijn doel is om zo veel mogelijk mensen te informeren over de situatie in Syrië: "Ik ben gelukkig als mijn naam straks verbonden is met de geschiedenis van Yarmouk", aldus Ayham.

De reportage (bovenaan in het artikel) is gemaakt door de vluchtelingenredactie