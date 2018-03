Deel dit artikel:











´Uitkijkpost´ geopend om nieuwe bizarre incidenten parkeergarage te voorkomen Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - In de afgelopen maanden werd er een vrouw en kind bekogeld met een emmer vol uitwerpselen en een man vanuit het niets naar de grond getrapt; in de parkeergarage Karperton in Alkmaar ging het de afgelopen maanden meerdere keren mis. Tot vandaag, als het aan de gemeente ligt. Bij de parkeergarage is een 'Uitkijkpost' feestelijk geopend.

Onder een ballonnenhaag openden wethouder Victor Kloos en andere betrokkenen vandaag het pand in het centrum. Het gebouw dient als uitvalsbasis voor de politie, stadstoezicht en andere handhavers. Door het toezicht moeten de bizarre incidenten die zich hebben afgespeelt in de parkeergarage verleden tijd zijn, hoopt de gemeente. Lees ook: Extra toezicht op Alkmaarse 'probleemgarage' De bedoeling is dat het veiligheidsgevoel toeneemt door meer en betere samenwerking van de handhavende partners, aan het gebied waar regelmatig overlast wordt ervaren, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Lees ook: Vrouw en kinderen bekogeld met emmer vol uitwerpselen