Belinda uit Zaandam zoekt verkeershufter: "Schandalig wat hij ons heeft aangedaan" Foto: NH Nieuws / Michel Gijselhart

ZAANDAM - Ze kan er niet van slapen en zal niet rusten tot hij gevonden is en vervolgd wordt. "Dit is een poging tot doodslag", zegt Belinda Schneider over de man die haar auto zondagavond verschillende malen van achteren en opzij ramde bij een file in Amsterdam.

Bij haar woning in Zaandam staat ze nu nog te trillen op haar benen. Morgen kan ze pas aangifte doen bij de politie. Hoop

Haar hoop is gevestigd op het kenteken dat getuigen van het voorval aan Belinda hebben doorgegeven. Ze heeft al een letseladvocaat in de arm genomen die denkt dat ze goede kans maakt de dader te achterhalen. Volgens deze advocaat heeft de veroorzaker van een verkeersdelict drie dagen de tijd om zichzelf aan te geven en zo eventueel strafvermindering te krijgen. Lees ook: Vrouw in file opzettelijk geramd door verkeershufter: "Die man is ziek" Belinda verwacht dat de dader in ieder geval zijn rijbewijs kwijtraakt. Maar ze hoopt natuurlijk op meer. "Het is schandalig wat hij ons heeft aangedaan", sluit de vrouw die met haar kleindochter in de auto zat af.