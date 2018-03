Mogelijk concert Marco Borsato in AZ-stadion

ALKMAAR - De populaire zanger Marco Borsato gaat mogelijk een concert geven in het stadion van AZ. Als het zover komt, wordt het een echte thuiswedstrijd voor de in Alkmaar geboren Borsato.

De laatste keer dat hij in 'zijn' Alkmaar optrad dateert alweer van vier jaar geleden, toen hij in het Sportpaleis stond. AZ laat normaal gesproken geen concerten toe in het eigen stadion, maar volgens AZ-evenementenmanager Michael Koster wordt er voor de beroemde AZ-fan graag een uitzondering gemaakt.

Na het seizoen

Koster zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat de club vorig jaar al bijna rond was over een concert. "Helaas is dat toen niet doorgegaan." De manager hoopt dat het dit jaar wel lukt, maar benadrukt dat het een ingewikkelde kwestie is. "We hebben maar een paar weken per jaar waarin het kan, namelijk direct na afloop van het seizoen. Tijdens het seizoen is een concert geen optie. Het veld is heilig. Dus het moet in die korte periode gebeuren."

Koster hoopt dat de agenda's van AZ, Borsato zelf en zijn management in elkaar zijn te schuiven. "Een concert van Marco Borsato willen we heel graag een keer doen." Ten slotte wil hij kwijt dat er geen andere artiesten zullen optreden in het Afas Stadion.