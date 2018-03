Deel dit artikel:











Man geslagen met hamer in Amstelveen Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Davey Photography

AMSTELVEEN - In Amstelveen is op klaarlichte dag een man mishandeld. Volgens een ooggetuige is hij geslagen met een hamer, die daarop ook is gevonden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Er zouden meerdere mensen betrokken zijn bij de mishandeling. Volgens omstanders zijn die ervandoor gegaan. Bij station Meent zag de politie twee verdachten. Een konden ze oppakken, een andere zette het op een lopen, meldt een ooggetuige. Twee omstanders op een scooter gingen achter de tweede verdachte aan. Zij wisten hem in de kraag te vatten en over te dragen aan de politie. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Op foto's is te zien dat hij een doek tegen zijn hoofd houdt.