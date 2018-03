Inloopmiddag voor klanten tentenspecialist Zwaag: "Schrik verdreven door keihard te werken"

ZWAAG - Tentenspecialist Karsten Tenten organiseert aanstaande zaterdag een inloopmiddag voor klanten. Klanten kunnen dan met alle vragen terecht die zijn opkomen na de verwoestende brand van afgelopen weekend.

Tijdens de heftige brand die het bedrijf vrijdag in de as legde, zijn alle tenten verloren gegaan. Niet alleen de handelsvoorraad van Karsten, maar ook de tenten die voor een opknapbeurt in het reparatieatelier lagen. Karsten probeert alle problemen voor de vakantie op te lossen.

De kantoormedewerkers van Karsten zijn inmiddels al weer 'up and running', vertelt chef marketing Jan Willem Algra: "We hebben de schrik verdreven door keihard aan het werk te gaan. Dat gaf zo'n positieve impuls dat we nu al een tijdelijk kantoor hebben. Dat geeft ons de mogelijkheid snel contact op te nemen met leveranciers en klanten om de ontstane situatie uit te leggen."

Tenten maken en verkopen

Karsten probeert zo snel mogelijk de fabricage en de levering van tenten weer op gang te brengen. Algra: "Gelukkig zijn alle productiemallen en -patronen bewaard gebleven. We hadden kopieën op een andere plek opgeborgen. Bovendien beschikken we over veel digitale patronen. Die zitten in de cloud en zijn dus niet verbrand."

De medewerkers verdringen hun verdriet over de rampzalige vuurzee door hard te werken. Ze doen er alles aan om positief te blijven. In het nieuwe kantoor op een industrieterrein in Hoorn wordt druk getelefoneerd. De meeste gesprekken gaan over de brand of over de gevolgen ervan. Algra: "Natuurlijk zijn er momenten dat het verdriet over de brand de kop op steekt. Daar proberen we ruimte voor te maken, of dat nu tijdens of na werktijd is."

Inloopmiddag

De inloopmiddag begint zaterdag om 13.30 uur 's middags en vindt plaats in het kerkgebouw tegenover de plek waar de Karsten fabriek stond.