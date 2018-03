Vermeende 'roltrapschopper' ontslagen na één stagedag

AMSTERDAM - (AT5) De jongen die op sociale media massaal aangewezen wordt als de 'roltrapschopper', is ontslagen door het bedrijf waar hij stage liep.

Vandaag ontstond grote ophef op sociale media om beelden die verspreid werden via Snapchat. De maker van de beelden intimideert, bedreigt en schopt een stel dat gebruik wil maken van de roltrap in een metrostation. Hij scheldt met teksten als: "Lopen moet je, hou je kankerbek! Wat is je kankerprobleem, kankerzwerver! Beter dat je wegloopt, ik ga je tanden eruit slaan."

Omdat de gebruikersnaam van de Snapchat-gebruiker gewoon openbaar is, denken veel gebruikers op sociale media te weten wie de dader is. Verschillende privégegevens van de vermeende 'roltrapschopper' werden openbaar gemaakt, waaronder zijn stageadres. Maar bij het bedrijf in kwestie, een filiaal van de Hema in Amsterdam Nieuw-West, blijkt de jongen inmiddels te zijn ontslagen.

Geëmotioneerd

Een medewerkster van het filiaal zegt dat zij en haar collega's geschokt zijn door de beelden en hij daarom is ontslagen, terwijl hij pas net was begonnen. "Gisteren was zijn eerste dag. Hij kan zijn stage bij de Hema verder vergeten", zegt de vrouw met tranen in haar ogen. "Ik werd emotioneel toen ik de beelden zag, het is schandalig." De winkel werd al de hele dag gebeld door boze mensen over de beelden. De jongen zelf kwam vandaag overigens niet opdagen.

De politie doet vooralsnog geen onderzoek naar het filmpje, omdat de slachtoffers geen aangifte gedaan hebben. Waarschijnlijk zijn de man en vrouw toeristen en dit zou ook verklaren waarom zij nog geen aangifte gedaan hebben.