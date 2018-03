Deel dit artikel:











Brandweerduiker onwel in zwembad Den Helder

DEN HELDER - Een duiker van de brandweer is vanmiddag onwel geworden in het zwembad Het Heersdiep in Den Helder. Het is nog onduidelijk hoe het met hem of haar is gesteld.

De duiker was in het bad voor een training voor hercertificering van het duikbrevet en gaf op de kant aan dat hij of zij zich niet goed voelde. Korte tijd later ontfermden de hulpdiensten zich over de duiker, die met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd voor verdere behandeling.