Einde mobiele artillerie Hembrugterrein: "Jammer dat geschiedenis verdwijnt"

ZAANDAM - In juli verdwijnen de laatste legerwagens van de stichting mobiele artillerie van het Hembrugterrein in Zaandam. Als de wagens de poort uitrollen is de laatste link met defensie uit het gebied verdwenen.

Alle wagens van de stichting lopen nog als een zonnetje, laat Jaap Tanger weten. Hij zet zijn woorden kracht bij door een paar knopjes in een grote groene legertruck om te gooien en een hard gebrul is direct te horen. "We zijn wel handig, maar niet creatief", merkt hij op.

Het Hembrugterrein is verkocht aan een projectontwikkelaar en die wil vooral huizen bouwen op het oude munitiefabrieksterrein. "We hebben twee maanden uitstel gekregen, maar daarna weten we niet waar we heen kunnen", laat Jaap weten. Hij is nog in gesprek met de projectontwikkelaar en rijksvastgoed, maar hij is bang dat er alleen creatieve bedrijven op het terrein gewenst zijn.

In 1995 kwam hij hier al samen met zijn vader. Van hem leerde hij het sleutelen aan de trucks. Toen de fabriek sloot kon hij blijven en onderhield hij de wagens voor de stichting. Jaap heeft het terrein in de loop der jaren zien veranderen. "Het is logisch dat het ontwikkeld wordt. Maar het is wel jammer dat de geschiedenis nu verdwijnt."