Straffen van 25 tot 30 jaar cel geëist voor moord Djordy Latumahina

AMSTERDAM - (AT5) Tony D. en Djurgen W., de twee mannen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) de Amsterdamse dj Djordy Latumahina bij vergissing doodschoten, krijgen wat het OM betreft allebei een gevangenisstraf van 30 jaar. De broers Cedric en Wendell R., de vermeende coördinatoren, en Ulrich B. (vermeend chauffeur) hoorden respectievelijk 30, 25 en 25 jaar tegen zich geëist worden.

De vijf mannen zijn allen schuldig aan het medeplegen van moord en twee pogingen tot moord, stelt het OM. Tegen Benito L. werd 80 dagen celstraf waarvan 40 voorwaardelijk geëist.

Lees ook: Verdachte moord Djordy Latumahina meldde zich na intimidatiecampagne

Omdat hij al 41 dagen heeft vastgezeten komt hij meteen vrij. Giovanni D. hoorde 48 weken waarvan de helft voorwaardelijk tegen zich eisen, ook hij zou in verband met zijn voorarrest meteen op vrije voeten komen. D. en L. hebben volgens het OM de vluchtauto´s gestolen en geleverd.

"Er was op 9 oktober 2016 sprake van een kogelregen in parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein, Djordy was op slag dood. Zijn vriendin raakte zwaargewond, een kogel miste op een haar na het kinderzitje van hun dochter."

Lees ook: Vriendin vermoorde Djordy Latumahina: "Mijn perfecte gezin is kapotgemaakt"

"De schutters hebben bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat ze naast de bestuurder ook de andere inzittenden dodelijk zouden treffen', aldus het OM. 'Verdachten hebben intensief en nauw samengewerkt en de liquidaite is grondig voorbereid."

De schutters ontkwamen in een bestelbus, een Volkswagen Caddy. Deze werd even verderop op een parkeerplaats aan de Wittgensteinlaan in brand gestoken. Drie mannen worden door een buurtbewoner gefilmd terwijl ze op de Schipluidenlaan in een zwarte Seat Leon stappen en wegrijden.

Deze auto wordt later die avond in Hoofddorp teruggevonden, de daders lijken een lekke band te hebben gekregen. Ook hier zijn ze gefilmd door een bewakingscamera, de drie zijn vermoedelijk opgepikt door een Mercedes Vito.