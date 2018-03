Sloop van de Beverwijkse 'Puist' roept sentimenten op: "Jammer dat alles wat oud is, verdwijnt"

BEVERWIJK - De sloop van het boerderijtje in de Kloosterstraat, dat een dezer dagen de sloopkogel ontmoet, roept sentimenten op bij de Beverwijker. Hoewel het pandje, dat wel de Puist wordt genoemd, alles behalve de schoonheidsprijs verdient, is menigeen sentimenteel over het verdwijnen ervan.

"Jammer dat het verdwijnt", zegt Jan Niemeijer, een naar Bakkum uitgeweken Beverwijker. Hij fietst nog bijna dagelijks door de straat en tijdens die ritten viel hem op dat de boerderij in de loop der jaren was getransformeerd in een onooglijk pand, waar bovendien in drugs zou zijn gehandeld. Meerdere pogingen het op de monumentenlijst te krijgen mislukten, waardoor het nu wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, waarschijnlijk appartementen.

Spijt

"Ik heb het ooit nog kunnen huren", zegt Niemeijer. ''Een jaar of vijfentwintig geleden voor dertig gulden per maand. Ik heb nog steeds spijt dat ik dat niet heb gedaan. Jammer dat alles wat oud is in Beverwijk verdwijnt. Je kent het bijna niet meer terug."

Dick Valk van viszaak De Zeester is het met hem eens. Toch begrijpt hij het ergens ook wel weer. "De Kloosterstraat heeft geen al te beste naam. Het moet hier worden opgeknapt. Ik had liever gezien dat het gerenoveerd was geworden, maar dat is dus niet gelukt.''