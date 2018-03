Deel dit artikel:











Politieactie in woonwijk Haarlem Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch Foto: Laurens Bosch

HAARLEM - De politie heeft vanmiddag onderzoek gedaan naar een mogelijke schietpartij in de A.C. Krusemanstraat in Haarlem. Een woordvoerder van de politie meldt dat er een melding was binnengekomen van iemand die schoten heeft gehoord.

Er werd ook een traumahelikopter richting de wijk aan de buitenrand van Haarlem gestuurd. Uiteindelijk bleek deze niet nodig te zijn, want de politie trof geen gewonden aan. De melding was vermoedelijk vals. Wel zijn er drie mensen aangehouden in een woning waar een hennepkwekerij aanwezig was. De politie doet verder onderzoek.