Jos van Kemenade: "Politiek is een essentieel onderdeel van de samenleving"

HEILOO - Jos van Kemenade was een bestuurder pur sang. Joop den Uyl haalde hem als onderwijsexpert naar Den Haag. Na zijn ministerschap werd hij nog Kamerlid, burgemeester en Commissaris van de Koningin, voordat hij zitting nam in het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Biografie



Naam: Jos van Kemenade



Geboren: 6 maart 1937, Amsterdam



Carrière: Minister van Onderwijs en Wetenschappen (1973-1977 en 1981-1982), Kamerlid voor de PvdA (1982-1984), voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit in Amsterdam (1984-1988), burgemeester van Eindhoven (1988-1992), Commissaris van de Koning Noord-Holland (1999-2000), voorzitter van Raad voor Openbaar Bestuur (2005-2009)



Eretitel: Minister van Staat (sinds 2002)

Net 36 jaar was onderwijssocioloog Van Kemenade toen hij zitting nam in het kabinet-Den Uyl. Een vrij jong kabinet was het, want Van Kemenade was niet eens de jongste. Zowel Pronk als Lubbers waren drie jaar jonger. Politiek werd zijn leven. Van mensen die niet geïnteresseerd zijn in politiek begrijpt hij niets: "Hoezo? Kun je dat ook zeggen van de verkeersregels? Van de verkeersregels weet ik niks, maar ik rij wel. Politiek is een essentieel onderdeel van de samenleving."

Van Kemenade kijkt met voldoening terug op zijn ministerschap: "Ik heb een hoop dingen kunnen doen die nu nog functioneren. Bijvoorbeeld de samenvoeging van het kleuter- en het lager onderwijs, de basisschool. Ook aandacht voor het volwassenenonderwijs, zoals de oprichting van de moedermavo.

Van Kemenade wilde ook dat de overgang van lager onderwijs en het voortgezet onderwijs beter zou verlopen, want daar gaat heel veel talent verloren. Maar de Middenschool die hij voor ogen had, kwam er niet.