Deze fans trotseren twee nachten in de kou voor Harry Styles

AMSTERDAM - (AT5) Onder een winderig en koud viaduct bij de Ziggo Dome in Amsterdam zaten vanochtend ruim dertig vrouwelijke fans van Harry Styles. Het concert is pas morgenavond, maar als je vooraan wil staan dan moet je koukleumen.

"Ik was hier om zeven uur gisteravond", vertelt een fan. En dat terwijl het behoorlijk koud is. De meiden zitten verscholen onder slaapzakken en dekentjes. "Dat klopt, maar je wil front row. En ik heb de vorige keer ook drie dagen gecampt voor AFAS (Live, red.), dus... nu weer." Een ander geeft toe: "Een klein beetje extreem, misschien."

Harry Styles werd bekend als lid van de boyband One Direction, maar heeft inmiddels al jaren een succesvolle solocarrière. Zijn fans zijn inmiddels ook een paar jaartjes ouder en hoeven zich dus niet druk te maken om leerplichtambtenaren.

Koud?

"Het waait wel echt hard hier, maar verder gaat het wel goed. Ik heb een tussenjaar, dus ik heb mooi alle tijd om lekker op straat te slapen in Amsterdam", vertelt een fan. Of ze morgen uitgerust vooraan staat, is nog maar de vraag. "Veel slapen gaat niet gebeuren, denk ik."

En koukleumen? "Ik denk eerlijk gezegd dat het niet heel koud gaat worden. De vorige keer had ik het ook niet zo koud", hoopt ze. Toch is de verwachting dat het vannacht afkoelt tot 2 graden.