Mensenwerk: Trotse brood- en koekjesbakkers in zorgcentrum, 'We doen het voor de klanten'

SCHOORL - Broodbakker Jordi van zorgcentrum Scorlewald bij Schoorl is gek van wolven. Hij kan vooral hun kracht waarderen. Dagelijks fietst hij kilometers om naar zijn werk in de bakkerij. Om zijn energie kwijt te raken.

De hele maand maart loopt Ron Flens voor NH Mensenwerk rond op het antroposofisch zorgcentrum Scorlewald bij Schoorl. Scorlewald is eigenlijk een soort dorpje. Er wonen zo'n 150 mensen met een beperking.

De meeste van hen werken in een van de zeventien werkplaatsen die er zijn. Zoals Alexander, een man met het syndroom van Down. Vol overgave is hij zich dagelijks bezig met het maken van Scorlewald-koekjes. In de banketbakkerij is het rustig; er wordt individueel en geconcentreerd gewerkt.

Wolf

Heel anders is de sfeer bij de broodbakkerij. Daar is het rumoeriger. Een team is bezig misschien wel het lekkerste brood van Noord-Holland te bakken. In ieder geval is het brood heel gezond.

De licht verstandelijk beperkte Jordi komt elke dag op de fiets vanuit Alkmaar naar Scorlewald. In de broodbakkerij voelt hij zich thuis. "Eerst werkte ik in de keuken maar die ruimte vond ik te groot. Dit is een lekkere kleine ruimte"

Trots

De bakker draagt een jas met een grote wolf erop. De wolf is zijn favoriete dier. Eigenlijk voelt hij zich een beetje een wolf. Het geeft hem kracht. "Ik fiets vaak via een omweg via Heerhugowaard naar Schoolr. Dat is kilometers om maar dan kan ik mijn energie kwijt. Ik fiets ook heel hard. Met het uitje van Scorlewald ging ik op de fiets en ik was er eerder dan de bus."

Jordi en Alexander zijn trots dat hun koekjes en brood verkocht wordt aan de klanten in de winkel. "Daar doen we het voor toch!"