Kunstenaar wil gemeentehuis vol met zand storten: "De ultieme synergie"

ZANDVOORT - Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort draagt over een kleine twee maanden de spreekwoordelijke sleutel van het gemeentehuis over aan mode-ontwerper Mart Visser. Hij tovert het pand tijdelijk om tot een expositieruimte voor zijn Haute Couture-collectie en iconische archiefstukken, en hij heeft ook nog wat plannen met zand.

"Ik ben bezig met een plan, en daar moet ik ze bij de gemeente nog van overtuigen, om in het raadhuis allemaal zand te laten storten. Als mooie ondergrond voor de expositie", zegt hij in gesprek met NH Radio. "Het wordt een strandtent", grapt hij.

De ontwerper raakte in gesprek met de gemeente en toen hij hoorde over de verbouwing van het raadhuis en dat het helemaal leeg komt te staan, had hij gelijk een idee over de invulling. "Ik ga de ultieme synergie bouwen tussen mijn Haute Couture-collectie, mijn kunstwerken en mijn concept-store met confectiekleding", legt hij uit.

'Iedere standkorrel ken ik'

Dat ze bij de gemeente bij Visser uitkwamen is niet gek. "Ik ken Zandvoort mijn hele leven al. Mijn oma woonde er. Ik ken het strand als geen ander, iedere strandkorrel ken ik zo ongeveer. Een leuke manier van thuiskomen", zegt hij vol enthousiasme.

Onder de noemer 'Mart Visser - The Take-over' doet hij op 2 mei zijn intrede.