Motie Mendes #10: "Niet denken in problemen, maar in oplossingen"

BEVERWIJK - Hoe werkt het politieke systeem nu precies en wat kan er beter? NH Nieuws daagde de betrokken burger Mendes Stengs (42) uit om zelf de politiek in te gaan. Meermalen stootte hij zijn neus toen hij de leefbaarheid in zijn buurt wilde aanpakken. Is hij in staat om de politiek van binnenuit te verbeteren? Tijdens zijn zoektocht volgen wij hem op de voet in Motie Mendes.

Als politicus moet je veel aandacht aan mensen met initiatieven besteden, vindt Mendes. Daarom woonde hij een bijeenkomst in de Grote Kerk in Beverwijk bij. "Ik was uitgenodigd voor een debat dat daar werd gehouden over de vraag van de kerk om een jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro van de gemeente", vertelt hij. "Dit is een burgerinitiatief met de functie om mensen samen te laten komen. Dat vind ik erg belangrijk."

Tijdens het debat wordt Mendes naar voren geroepen. Want, hoe vindt hij nu dat de gemeenteraad zich moet opstellen naar dit soort burgerinitiatieven? "Ze moeten zich meer openstellen. Niet zo denken in problemen, maar in oplossingen", antwoordt hij. Kort maar krachtig.

Hierop terugkijkend; had Mendes zich niet iets meer kunnen laten horen, zich meer kunnen profileren? Maar Mendes blijft liever bij zichzelf. "Nee, dat denk ik niet", zegt hij dan ook. "Ik kan goed luisteren, dat is mijn sterkste punt. En dan bepaalde dingen afwegen. Ik kan wel daar dingen gaan zeggen die ik niet waar kan maken, maar zo ben ik niet."

