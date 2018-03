The Vote of Hilversum: burgemeester Broertjes roept op om te gaan stemmen

HILVERSUM - Om te voorkomen dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de opkomst opnieuw lager uitvalt, heeft burgemeester Broertjes een video gemaakt waarin hij (in gezelschap van zijn alter ego) inwoners van de Mediastad oproept hun democratische plicht te vervullen.

"Hoe klinkt de stem van Hilversum?", vraagt Broertjes aan de kijker. Voor de gelegenheid heeft hij plaatsgenomen in de felrode draaiende stoelen uit The Voice of Holland, waarvan de naam is aangepast in The Vote of Hilversum."Dat weten we op 21 maart aanstaande. Dan kun je met zeventigduizend andere Hilversummers kiezen."

Broertjes zelf is in ieder geval van plan de gang naar de stembus te maken, zo vertelt hij aan een kloon van zichzelf die in een rode stoel naast hem de verkiezingskrant zit door te spitten. "Ja, ik ook", zegt hij vol overtuiging. "Ik ga stemmen naast het station, want daar woon ik. Maak het verschil en ga stemmen. U kunt op 43 stembureaus uw stem kwijt. Van half acht tot 's avonds negen uur."

Krijgt Broertjes jou met zijn oproep naar de stembus? Of heb je geen zin meer om het verschil te maken? Oordeel zelf.