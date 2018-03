Minder ruimte voor kolenoverslag bij OBA

AMSTERDAM - Het Overslag Bedrijf Amsterdam, OBA, gaat de overslag van steenkool langzaam afbouwen. Omdat de vraag naar steenkool afneemt gaat men zich richten op de overslag van andere droge bulkgoederen. Een deel van het haventerrein wordt daarvoor opnieuw ingericht.

De koerswijziging is onderdeel van de zogeheten energietransitie en verduurzaming van de Haven van Amsterdam. De OBA heeft afgesproken dat 20 procent van het terrein van het kolenoverslag wordt vrijgemaakt voor het verwerken van andere bulkgoederen. Hier is ruimte voor de bouw van een nieuwe overdekte opslag. Ook worden de kades vernieuwd en het water uitgediept.

Voor Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, is de koerwijziging van het Overslag Bedrijf Amsterdam een onderdeel van de energieomslag van de haven. Samen met de bedrijven werkt de haven van Amsterdam aan de noodzakelijke veranderingen. Noodzakelijk omdat er steeds minder vraag naar steenkool is.

De haven van Amsterdam speelt als vierde haven van Europa, een belangrijke rol bij de aanvoer van grondstoffen voor diverse belangrijke industrieën in Nederland en Duitsland. Daarnaast is het de grootste benzinehaven.