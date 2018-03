Lokale voetbalclub wanhopig over onderhoudskosten: 'Gemeente geeft niet thuis'

BUSSUM - Het gaat slecht met voetbalclub Allen Weerbaar. Teruglopende ledenaantallen en hoge onderhoudskosten drijven het bestuur van de kleinste en oudste club van Bussum tot wanhoop. Volgens het bestuur komt de gemeente haar onderhoudsverplichtingen niet na.

"Vroeger was het beter, toen kregen we meer dingen gedaan. Maar sinds de fusie hebben we ze al anderhalf/twee jaar hier niet meer gezien", vertelt clubsecretaris Ramazan Uysal aan NH Nieuws. “Er moet veel gebeuren: Het veld is slecht verlicht, de doelen zijn gammel, de CV-ketel is verouderd, het dak lekt, het hek is kapot, bomen zijn omgewaaid en noem maar op. De gemeente is onbereikbaar en doet er niets aan.”

Volgens Ramazan Uysal probeert de club al jaren in gesprek te komen met de gemeente Gooise Meren voor overleg maar houdt deze de boot af. "Als er een probleem is op ons complex is de gemeente helaas heel slecht te bereiken", aldus Uysal. "Dan bel met X, die stuurt je naar Y en Y stuurt je weer naar X."

Marleen Sanderse, wethouder sport van Gooise Meren, herkent zich niet in dit beeld. "Wij zijn er heel regelmatig. Als er afspraken gemaakt zijn of als er belletjes komen, dan zijn we er gewoon", verklaart ze stellig. Maar de club ziet dat anders. "De gemeente gedraagt zich als een slechte huisbaas. En als ze dan wel iets doen, mogen wij er ons niet mee bemoeien. Van overleg is geen sprake en van samenwerking al helemaal niet", aldus secretaris Uysal.

Onduidelijk contract

Volgens de club is het contract onduidelijk over welke mankementen voor rekening van de gemeente zijn en welke voor hun. “We willen alleen maar duidelijkheid, een telefoonnummer waar we mee kunnen overleggen, zodat we de boel kunnen aanpakken en repareren”, vertelt secretaris Uysal.

Volgens de gemeente zijn de afspraken wel heel helder en worden die gewoon nagekomen. "Het klein onderhoud is voor hun. Daar is ook de huurprijs op afgestemd. En het groot onderhoud is voor ons", legt ze uit aan NH Nieuws. “Het verbaast ons dan ook dat wat hun betreft de boel onduidelijk zou zijn.”

Volgens Uysal liggen de zaken niet zo simpel. "De gemeente snapt zelf kennelijk niet wat er in het contract staat. Zo is bijvoorbeeld de kantine voor onze rekening en zijn de ondergelegen kleedkamers voor rekening van de gemeente. Als er dan leidingen moeten worden vervangen dan moet je dat samen bespreken en oplossen", aldus Uysal namens het clubbestuur. "Wij willen gewoon duidelijkheid en samen tot oplossingen komen voor de mankementen, als de gemeente niet thuis geeft kunnen we ook zelf niets doen."

helderheid over heen en weer scheppen

Ten einde raad heeft de club de hulp van de media ingeschakeld. Het verbaast ze dat NH Nieuws wél makkelijk een gesprek met de wethouder krijgt. Deze laat NH Nieuws weten dat ze het clubbestuur inmiddels heeft uitgenodigd voor een gesprek. "Want blijkbaar zijn voor hun de afspraken onduidelijk en we willen graag daar even helderheid over heen en weer scheppen", vertelt de wethouder. Of dat gesprek snel komt blijft de vraag. "We zitten natuurlijk met de verkiezingen, dus we moeten even kijken of dat met mij zal zijn of met mijn opvolger", aldus wethouder Sanderse.