V.d.Kerkhof fluit AZ-Groningen en Higler Sparta-Ajax

AMSTERDAM - ZEIST Martin van de Kerkhof fluit zondag AZ - FC Groningen en Dennis Higler moet Sparta - Ajax in goede banen leiden. Ook de scheidsrechters voor de Jupiler Leaguewedstrijden zijn bekend.

AZ - FC Groningen

De thuiswedstrijd van AZ tegen FC Groningen wordt gefloten door Martin van de Kerkhof. Hij wordt geassisteerd door Erik Kleinjan en Cristian Dobre. Freek van Herk is de vierde man.

De wedstrijd in het AFAS Stadion begint zondag om 12.30 uur en is te beluisteren via een livestream op de site en app. Ook zijn er flitsen te horen op NH Radio. De verslaggevers in Alkmaar zijn Erik-Jan Brinkman en Sjors Blaauw.

Sparta Rotterdam - Ajax

De uitwedstrijd van Ajax bij Sparta staat onder leiding van Dennis Higler. Hij wordt langs de lijnen bijgestaan door Charl Schaap en Jan de Vries. Ingmar Oostrom is de vierde man.

De wedstrijd op het Kasteel in Rotterdam begint zondag om 14.30 uur en is live te volgen op de radio in NH Sport. Verslaggever is Edward Dekker.

Jupiler League vrijdag

Martin Pérez is de scheidsrechter bij Go Ahead Eagles tegen Telstar

Jong PSV - FC Volendam staat onder leiding van Erwin Blank

Deze twee wedstrijden zijn live de volgen op de radio in NH Sport

Bij Jong AZ - Almere City FC is Christian Mulder de scheidsrechter

Edwin van de Graaf moet De Graafschap - Jong Ajax in goede banen leiden