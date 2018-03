Politie grijpt in bij ruzie tussen 'klusjesmannen' en bewoonster over prijs van gevelreiniging

De oplichters boden de vrouw aan om de gevel van haar huis voor 50 euro te reinigen. Toen ze aangaven dat dat de kosten waren voor de hele muur, ging de bewoonster akkoord.

Toen de klus geklaard was, bleken de kosten echter flink hoger uit te vallen: de klussers vroeger ineens 700 euro voor het gedane werk. Ze gaven daarbij aan dat de eerder afgesproken prijs van 50 euro per vierkante meter gold.

De bewoonster ging hier niet mee akkoord, waarna de klusjesmannen opdringerig werden en een dreigende houding aannamen, aldus de politie.

Overeenkomst

De politie adviseert mensen om nooit in te gaan op aanbiedingen van dergelijke klusjesmannen. "Het zijn vaak geen erkende bedrijven en er is geen sprake van een heldere offerte of schriftelijke overeenkomst."

Wil je toch in zee gaan met zulke klussers, leg dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast. De politie benadrukt echter dat het ook dan lastig is zulke oplichters aan te pakken, omdat het gaat om een overeenkomst tussen twee partijen.