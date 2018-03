Nieuwe burgemeester Langedijk blijft in Groningen wonen

LANGEDIJK - Leontien Kompier (PvdA) is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Langedijk. Na negen jaar het ambtsketen van de Groningse gemeente Vlagtwedde te hebben gedragen, keert de geboren Haarlemse daarmee terug op vertrouwde bodem. Al keert ze de Groningse bodem nog niet definitief de rug toe.

De 59-jarige Kompier is de opvolger van Jan Hoekema, die zijn functie vorige maand neerlegde toen bleek dat hij met wachtgeld had gesjoemeld. Hoekema was minder dan negen maanden burgemeester van Langedijk.

Het is nog maar de vraag of Kompier het ambtsketen veel langer kan dragen. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de beoogde samenwerking met buurgemeente Heerhugowaard, zal later dit jaar in overleg met de Langedijkse fractievoorzitters worden bepaald of er een vacature voor de functie van burgemeester komt.

Voordat Kompier in 2009 burgemeester van Vlagtwedde werd, was ze manager bij de provincie Drenthe, en programma-directeur Economische-Innovatie-Agenda voor de Veenkoloniën.

Tegen Dagblad van het Noorden zegt Kompier dat ze veel zin heeft in haar nieuwe baan. "Mijn roots liggen in Noord-Holland, onze kinderen wonen daar. Het is een erg mooi gebied. En weer eens wat anders dan Groningen."

"Ik was na het gesprek meteen enthousiast", gaat ze verder. "Misschien komt dat toch wel doordat ik er vandaan komt. Ik ben al ruim veertig jaar weg uit Noord-Holland, ik was ook beschikbaar voor functies elders in Nederland. Maar toch, er was van beide kanten een echte klik."

Ondanks die klik heeft Kompier besloten om te blijven wonen waar ze nu woont: in het dorp Sellingen, op steenworp afstand van Duitsland, zegt ze tegen de krant. "Het is natuurlijk een tijdelijke functie, tot eind dit jaar. Als waarnemer ben ik niet verplicht in de gemeente te gaan wonen. Doordeweek zal ik veel in Langedijk zijn."