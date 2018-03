Opnieuw pech voor hockeyster De Lange

LAREN - Voor hockeyster Lisanne de Lange is het seizoen voorbij. Bij de 23-jarige international van Laren is een breukje in haar kuitbeen aangetroffen. De Lange moet zich voorlopig met haar been in het gips op krukken voortbewegen en mist daardoor het WK van komende zomer in Londen.

"Het herstel duurt lang, ik zit zeker tien tot twaalf weken in het gips", zei de speelster van Laren op hockey.nl. Het breukje is ontstaan door overbelasting. Aan het eind van de trainingsstage met Oranje in San Francisco had ze voor het eerst last van haar enkel. In Valencia, op teamtrip met Laren, bleef hij pijn doen. "Ik hield er geen rekening mee dat het einde seizoen zou zijn. Daarom kwam de klap des te harder aan. Ik baalde verschrikkelijk toen ik het hoorde", zei De Lange op hockey.nl.

Hartafwijking

In november ontstond consternatie toen bij een reguliere medische keuring bleek dat ze mogelijk een afwijking aan haar hart zou hebben. De Lange miste daardoor de finale van de Hockey World League in Nieuw-Zeeland. Ze was ingevlogen als vervangster van Eva de Goede, maar moest weer naar huis nadat de keuring op een mogelijk probleem had geduid. Aanvullende onderzoeken bij thuiskomst wezen uit dat er geen sprake was van een hartafwijking en dat ze dus gewoon kan blijven hockeyen.