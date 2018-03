Morgen grote lerarenstaking: hier kun je met je kind terecht

NOORD-HOLLAND - Morgen zullen naar verwachting 15.000 leraren naar Amsterdam komen om aandacht te vragen voor de alsmaar toenemende werkdruk en het lerarentekort. Ze staken omdat ze willen dat het kabinet meer geld investeert in het basisonderwijs. Daarom sluiten de meeste basisscholen in Noord-Holland morgen de deuren. Maar waar moet je dan met je kinderen naartoe? Check het hier!

Een dagje vrij klinkt voor veel kinderen als muziek in de oren, maar hoe belangrijk het doel van de leraren ook is, voor werkende ouders komt zo'n staking eigenlijk nooit goed uit. Want je kunt je kinderen moeilijk alleen thuislaten. Maar waar kunnen ze dan wel terecht? Net als tijdens de vorige grote staking zijn er toch weer behoorlijk wat plekken waar ingespeeld wordt op de staking. Vooral in Amsterdam, waar de protestmars plaatsvindt, zijn er genoeg alternatieven. NH Nieuws zet er een aantal voor je op rijtje. Mocht je nog toevoegingen hebben, laat het ons weten via internet@nhnieuws.nl.

Alkmaar - Het Kaasmuseum

Voor de kids is er een speciale speurtocht door het Kaasmuseum. Dat kost je slechts twee euro per kind.

Amsterdam - Rondvaart

Kinderen kunnen woensdag de hele dag gratis mee varen bij deze rederij in Amsterdam. Ouders moeten wel een kaartje kopen, maar kinderen kunnen bij de kassa gewoon doorlopen.

Amsterdam - Filmtheater Rialto

In het filmtheater Rialto kunnen kinderen die zich op een schoolloze dag stierlijk vervelen terecht voor een heuse spelletjesmiddag. Vanaf 11.30 uur kunnen kinderen zich uitleven met spelletjes als Twister, Ganzenbord, de Toren van Pisa en nog veel meer 'gouwe ouwen'.

Amsterdam - Scheepvaartmuseum

Gratis toegang voor kinderen vanwege de staking en ook begeleiders hebben geluk, want op vertoon van je kind tussen de vier en twaalf mag je als volwassene ook gratis naar binnen.

Amsterdam - Kermis

Ook voor leraren die gaan protesteren in Amsterdam en zelf ook met een 'opvangprobleem' van hun eigen kinderen zitten, is er een alternatief dat bij de meeste kinderen wel in goede aarde zal vallen. In het Amsterdamse Westerpark is namelijk kermis, waar de attracties morgen bovendien tegen gereduceerd tarief draaien.

Amsterdam - Tropenmuseum

Zoek je een wat educatiever alternatief voor je kroost, dan is er ook in het tropenmuseum genoeg te doen. Vanaf de vroege middag zijn er vanwege de staking speciale knutselactiviteiten gepland. Belangrijker nog: kinderen kunnen gratis naar binnen.

Bussum - Zwembad

"Juf of meester in staking? Kom lekker zwemmen", luidt de oproep van zwembad Zandzee in Bussum. Vanaf 09.00 uur kunnen kinderen hier terecht.

Haarlem - Teylers Museum

Bij het Teylers Museum organiseren ze vanwege de staking extra workshops voor kinderen. "En als de kinderen er dan toch zijn kunnen ze ook nog onze familietentoonstelling over monsterdieren bekijken."

Den Helder - Marinemuseum

Ook hier ziet de leiding van het museum haar kans schoon om kinderen binnen te halen. Omdat de leraren staken kunnen kinderen voor een speciaal schooltarief, á 2,50 euro, een leuke en leerzame dag beleven.

IJmuiden - SHIP

"Als het onderwijs woensdag staakt, zijn wij bij SHIP gewoon open", is te lezen op de site van SHIP IJmuiden. Daar kunnen kinderen een interactieve expositie over de nieuw te bouwen sluis bekijken.