De Peiling: Schrijnend tekort aan seniorenwoningen

NOORD-HOLLAND - Het tekort aan geschikte woningen voor ouderen loopt snel op. Volgend jaar komen we 100.000 seniorenwoningen te kort. Hoe is dat in jouw gemeente?

Langer zelfstandig wonen

Veel zorginstellingen voor ouderen zijn de afgelopen jaren gesloten. De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Geschikte woonruimte is echter zeer beperkt voorhanden. Het aanpassen van de huidige woning met bijvoorbeeld een traplift of andere badkamer is vaak een lange weg langs allerlei instanties of een kostbare aangelegenheid als het uit eigen zak betaald moet worden.

Schrijnend tekort

'We horen ook van gemeenten zelf dat ze een schrijnend tekort hebben aan seniorenwoningen. Hierdoor blijven ouderen te lang wonen in een niet aange­paste woning', zegt Coen Staal, voorzitter van de stichting Zilver Wonen. 'Er zijn in Nederland zo’n 3 miljoen 65-plussers en dat worden er snel meer. Voor de kosten van het aanpassen van die woningen willen gemeenten of woningcorporaties veelal niet opdraaien, terwijl er steeds meer ouderen niet toekomstbestendig wonen. Er moet echt snel iets veranderen.'

Vooruit kijken

De stichting Zilver Wonen is in april 2015 opgericht om ouderen bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken. Uit onderzoek van de stichting blijkt dat veel ouderen (44%) zich nog niet georiënteerd op het vinden van een ander huis waar ze comfortabel zelfstandig kunnen blijven wonen. Van de mensen die zich daar al wel (enigszins) in verdiepten, zegt ruim 4 op de 5 dat er weinig geschikte woningen voor ouderen in hun gemeente voorhanden zijn.

