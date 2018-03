Nadine Visser inspireert haar oude 'club' in Grootebroek

GROOTEBROEK - De Streker Atletiek Vereniging is super trots op hordeloopster Nadine Visser. Haar oude trainer Gerwin Struijs ziet haar als grote inspiratiebron van de club. "Iedereen kent haar van tv, iedereen volgt haar, ze is ons uithangbord."

Zo'n tien jaar geleden begon Nadine met atletiek bij SAV. En dat ze talent had, was gelijk overduidelijk. "Ik denk dat het niet had uitgemaakt welke sport ze was gaan doen", vertelt Struijs. "Met turnen of een andere sport was ze ook ver gekomen. Ze had gewoon heel veel talent voor sport in het algemeen. Dat kom je niet zo gauw tegen, echt zeldzaam."

Brons op WK Indoor

Nadine Visser won twee weken geleden brons op het WK indoor atletiek met hordelopen. En die prestatie is niet onopgemerkt gebleven. Ze doet nu mee met de wereldtop en Struijs denkt dat ze misschien nog wel verder kan komen. "Indoor is de afstand 60 meter en buiten is de afstand 100 meter. Nadine komt juist wat later naar voren, dus ik denk dat er nog wel meer in zit."

De leden van SAV kijken enorm op tegen Nadine. "Zo probeer ik altijd te doen wat zij ook doet", vertelt een meisje die ook aan hordelopen doet.

Of ze echt zo'n grote wordt als Dafne Schippers is de vraag. Sprinten blijft een populair onderdeel van de atletiek en hordelopen iets minder. "Maar ik denk wel dat ze alles heeft om het net zover te schoppen", aldus Struijs.