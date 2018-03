Rotterdamse bouwvakkers van klus gehaald na stunt met Feyenoord-vlag

AMSTERDAM - (AT5) De grappenmakers die gisteren een Feyenoord-vlag honderd meter boven Amsterdam lieten wapperen, zijn door hun baas van het project gehaald. Dat laat de directie van het Rotterdamse installatiebedrijf Spindler aan AT5 weten.

De onderaannemer werkt momenteel aan de Amstel Tower bij het Amstelstation. Gisteren dook opeens op de bovenste etage een vlag van Feyenoord op. De daders bleken drie bouwvakkers van Spindler te zijn.

Lees ook: Rotterdamse hilariteit om Feyenoord-vlag op Amstel Tower

De directie liet de vlag gisteren meteen weghalen en heeft besloten dat het drietal niet langer mag werken aan de Amstel Tower. Ze zijn op het matje geroepen, maar niet ontslagen.

Veiligheid in geding

Hoewel alle betrokken partijen de grap wel konden waarderen, is volgens Spindler niettemin de veiligheid op de bouwplaats in het geding. Bijvoorbeeld als Ajacieden verhaal zouden komen halen.

"We hebben vaker ervaringen gehad met gevoeligheden tussen Rotterdam en Amsterdam", laat de directie weten. Bovendien is het ophangen van vlaggen ook gewoon tegen de regels.