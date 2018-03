Kunstenaar Rob Scholte moet atelier en woonruimte verlaten

DEN HELDER - Kunstenaar Rob Scholte moet alsnog het voormalig postkantoor aan de Middenweg in Den Helder ontruimen. Scholte ligt al tijden in de clinch met de gemeente, die het pand wil verkopen. De kunstenaar wil er echter niet weg.

Scholte heeft het pand ingericht als Rob Scholte Museum en gebruikt het als woonruimte en atelier. Hij had hiervoor een overeenkomst met de gemeente, maar die zegde die overeenkomst in maart vorig jaar op. Sindsdien bestrijden de twee partijen elkaar via de rechtbank. Ook stopte Scholte met het betalen van de maandelijkse gas, water en elektra.

Lees ook: Kunstenaar Rob Scholte moet zijn museum verlaten: "Het is een tempel voor me"

De kortgedingrechter oordeelde in oktober vorig jaar dat Scholte voorlopig mocht blijven zitten. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde dit keer anders. Scholte had per 1 juli een betalingsachterstand van ruim 19.000 euro aan gas-, water- en elektrakosten. Dat vindt het hof een te grote schending van Scholtes verplichtingen, dat hij het pand binnen dertig dagen moet ontruimen.

Reacties

"Een volstrekt crimineel vonnis", laat Scholte weten in een eerste reactie aan Den Helder Actueel. "Er wordt gesteld dat we een huurachterstand hebben, maar dat is niet zo. We hebben nog nooit een betaling gemist. Er is wel een meningsverschil over de elektriciteit, dat betreft een bedrag van 19.000 euro, maar dat hebben we pas opgelegd gekregen na vier jaar zeuren om een eindafrekening. Daartegenover staat een schadeclaim die het bedrag vele malen overtreft."

Het college laat weten het jammer te vinden 'dat er een rechter voor nodig was om duidelijkheid te scheppen in de situatie', maar zegt blij te zijn 'dat de gemeente nu verder kan'.

Eerder had NH Nieuws dit gesprek met Scholte: