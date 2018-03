Tergooi-ziekenhuizen getroffen door computerstoring: tablets ingeruild voor pen en papier

HILVERSUM - De Tergooi-ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum zijn vanochtend getroffen door een computerstoring. Daarom is het ziekenhuis overgeschakeld op een noodprocedure, wat betekent dat pc's en tablets tijdelijk zijn ingewisseld voor pen en papier.

Dat zegt woordvoerder Sebastian Dingemans tegen NH Nieuws. "We doen wel hetzelfde werk", vertelt hij over de gevolgen van de storing. "Maar omdat we alles op papier doen gaat het langzamer." De veiligheid is niet in het geding, benadrukt het ziekenhuis op Twitter.

Omdat er niet zo snel kan worden gewerkt als gebruikelijk, is de afdeling spoedeisende hulp tijdelijk 'op een laag pitje' gezet, aldus Dingemans. "Acute gevallen worden geholpen, maar bij doorverwijzingen kijken we hoe noodzakelijk directe behandeling is."

Accu te zwaar belast

De oorzaak van de storing moet worden gezocht in een tijdelijke accu, die in verband met onderhoudswerkzaamheden aan het computersysteem in gebruik was. "Die accu werd te zwaar belast toen vanochtend alle computers werden opgestart." Hoe lang de storing nog duurt, is niet bekend. "Maar we hopen dat het zo snel mogelijk is opgelost."

In augustus 2016 werd het ziekenhuis ook getroffen door een storing. Toen lag het radiologiesysteem er enige tijd uit, waardoor onder meer geen röntgenfoto's konden worden opgeslagen en verstuurd.