Man belt met 112 en bedreigt en verwondt agenten Foto: Politie

ZAANDAM - In de Zaandijkse wijk Rooswijk is gisteren een man aangehouden die herhaaldelijk het alarmnummer 112 had gebeld.

Volgens de politie gaat het om een verwarde man uit de Rooswijk. De crisisdienst werd ingeschakeld, waarna de man is opgenomen. Tegen de man zijn zeker zeven aangiftes gedaan van mishandeling en bedreiging. Bij zijn aanhouding raakte een onbekend aantal politieagenten gewond, meldt een agent op Twitter.